Uhapšen zbog ubistva kod Osečine

Novi magazin pre 44 minuta | Beta

Pripadnici valjevske policije uhapsili su R.S. (55) iz Novog Sada zbog postojanja sumnje da je ubio čoveka u mestu Gunjaci kod Osečine.

Кako se sumnja, on je danas nakon kraće rasprave u mestu Gunjaci ispalio dva hica u pedesetdvogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je osumnjičenog uhapsila u Osečini, dok je upravljao automobilom marke "nisan", a u vozilu je pronađen i pištolj. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden