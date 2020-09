Mustafa se nije izjasno o krivici

B92 pre 14 minuta | Tanjug

Hag -- Bivši komadant OVK Saljih Mustafa nije želeo da se pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova izjasni o krivici povodom optužbi.

On se tereti za niz ratnih zločina na Kosovu u aprilu 1999. godine. "Neću se izjašnjavati, pre nego što to učinim želim da se konsultujem sa svojim braniocem", rekao je Mustafa nakon što mu je ukratko predstavljena optužnica, kojom se tereti za ratne zločine po medjunarodnom pravu za krivična dela: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. On ima pravo da se o krivici izjasni u roku od 30 dana. Mustafu zastupa advokat po službenoj