Danas oblačno, uveče kiša i grmljavina, do 25 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije, ponegde sa slabom kišom.

Posle podne i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak i olujni, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo toplije, tokom dana uz mogućnost