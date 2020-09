Baka Soka živi u ORONULOJ kući, sama i gladna: Preživljava od onoga što joj drugi daju - nema čak ni frižider (video)

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti onlajn

U ORONULOJ, dotrajaloj kući, daleko od grada i glavnog puta, u selu Žuč, udaljenom 15 kilometara od Kuršumlije živi baka Soka, sama, bez dece i bez primanja, u nehumanim uslovima, preživljavajući od onoga što joj drugi daju.

Ova starica slabo čuje i nerazgovetno govori, a njenu samoću i tugu prekinuli su dobri ljudi koji su prikupili osnovne životne namirnice kojim su je snabdeli. Soku je posetio humanitarac iz Kuršumlije, Dejan Marković Milošević, koji kaže da ova starica u okolini gotovo da nema komšije, ali da se ipak nađe neko ko joj pomogne. - Nema ništa, ni decu, ni primanja, ni baštu. Posadi luk i to je to, ništa... Poznanici su me zamolili da idem da je posetim, da joj se