Šveđanin odigrao poen turnira protiv Đokovića VIDEO

Švedski teniser Mikael Imer je rutinski izgubio meč protiv Novaka Đokovića, ali izveo i potez turnira.

Srpski teniser je Imera savladao veoma lako – 6:0, 6:2, 6:3. Imer se od početnog pritiska tek oporavio u drugom setu, kada je zaigrao nešto bolje u prvom. To mu nije pomoglo da dođe do bilo kakvog pomena vrednog rezultata, ali jeste da odigra potez koji je do sada sigurno potez turnira. Pri rezultatu 3:2 za Srbina morao je da juri jedan lob, pa se odlučio da odigra popularni "tviner", odnosno udarac iza leđa, kroz noge. Na opšte oduševljenje malobrojne publike na