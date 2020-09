Haradinaj: Ne priznajem ovaj sud, mandat vam je istekao

RTV pre 2 sata | Tanjug

HAG - Potpredsednika Udruženja veterana OVK Nasim Haradinaj, osumnjičen za zastrašivanje svedoka, izjavio je danas da ne priznaje Specijalizovana veća Kosova za sud, tvrdeći da im je mandat istekao u avgustu ove godine, a njegov branilac je tražio da bude odmah pušten iz pritvora.

"Ne priznajem ovaj sud i vaš rad. Verujem da je u avgustu već istekao rok od pet godina za mandat ovog suda", rekao je Haradinaj sudiji za prethodni postupak na sednici na kojoj je upoznat sa razlozima za hapšenje. On je napomenuo da je Udruženje prikupilo više do 10.000 potpisa građana Kosova koji se protive tom sudu. "Za ovaj sud krivimo političare naše zemlje koji su zbog svojih džepova dozvolili da se on osnuje. Sve i ako me osudite na kaznu od 500.000 evra, ne