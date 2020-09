Seks, nasilje i pobačaj: Zemlja u kojoj svaki dan šestoro dece ima abortus

BBC News pre 42 minuta | Vinisijus Lemos

Getty Creative/iStock

Melanija Amorim je još bila na početku karijere kao ginekološkinja i akušerkinja kad je naišla na svoj prvi slučaj tinejdžerske trudnoće.

Bila je to trinaestogodišnjakinja sa paralizom sva četiri uda koja je silovana u zadnjem dvorištu svoje kuće dok joj je majka radila unutra.

Ona je odvezena u bolnicu u severozapadnom Brazilu kako bi abortirala, ali nijedan od lekara na dužnosti nije želeo da izvede prekid trudnoće.

„Majka devojčice bila je pralja i ostavila ju je da se sunča napolju. Posle napada, ona je zatrudnela", kaže za BBC doktorka Amorim.

„U bolnici niko nije želeo ni da je pipne, rekavši da su oni protiv abortusa."

„Bila sam veoma mlada, ali ja sam izvela taj prekid trudnoće. Uradila sam to pod čvrstim uverenjem da spasavam život tom detetu i da je to njeno pravo kao žrtve silovanja", dodaje doktorka dok je izdaje glas.

Doktorka Amorim je radila sa dečijom i tinejdžerskom trudnoćom više od 30 godina i specijalizovala se za slučajeve devojaka koje se zatrudnele nakon što su silovane.

Reprodução Lekarka Melanija Amorim

Četiri slučaja silovanja dnevno

Brazil je potresao kontroverzni slučaj desetogodišnjakinje koja je imala abortus nakon što ju je godinama silovao ujak.

To se desilo u gradu Sao Mateusu, u južnoj državi Espirito Santo.

Slučaj je završio u vestima nakon što je dete prebačeno u susednu državu da se tamo obavi zahvat - njene lične detalje javno je obelodanila ultradesničarska aktivistkinja.

Verske grupe su probale da zaustave abortus obrativši se sudu, a pojedini su čak pokušali da upadnu u bolnicu u koju je devojčica bila primljena.

Brazilski zakon dozvoljava prekid trudnoće u slučajevima silovanja samo kad postoji rizik po život žene.

Sudija je već bio dozvolio da ova desetogodišnjakinja, koju je ujak zlostavljao od njene šeste godine, ima abortus.

Doktorka Amorim kaže da su medicinske situacije kao što je njena daleko od neuobičajenih - a to potvrđuje više od njenog profesionalnog iskustva.

Brazilski sistem javnog zdravstva, SUS, registruje u proseku najmanje šest abortusa dnevno kod devojčica starosti između 10 i 14 godina.

Statistika seksualnog nasilja jednako je šokantna: podatke koje je prikupila nevladina organizacija Brazilski forum za javnu bezbednost pokazuje da su u ovoj zemlji svakog dana siluju četiri devojčice mlađe od 13 godina.

Opasne trudnoće za mlađe žene

„One stignu u bolnicu, zbunjene i preplašene traumatskim događajima koje su doživele", objašnjava doktorka.

Doktorka Amorim kaže da je osetila mešavinu „zbunjenosti, zapanjenosti, gađenja i ogorčenja" zbog pokušaja da se spreči da ova desetogodišnjakinja ima abortus.

Trudnoće u tom uzrastu smatraju se izuzetno rizičnim.

Unicefova studija pokazala je da su devojčice, koje se porode pre 15. godine, u pet puta većoj opasnosti da umru tokom porođaja od žena u dvadesetim.

Istraživanje na mladim trudnicama u Latinskoj Americi pokazala je da su devojčice od 15 godina ili mlađe sklonije da dobiju tešku anemiju i da se suočavaju sa većim rizikom od postporođajnog unutrašnjeg krvarenja, objavljeno je u Američkom časopisu za akušerstvo i ginekologiju.

Getty Images

Opasnost po bebu

Takođe, mnogo su veće šanse za ranu smrt novorođenčadi.

Melanija Amorim ističe da trudnoće među devojčicama od 10 do 15 godina imaju visoki rizik od pre-eklampsije i eklampsije - stanja koja izazivaju povišeni krvni pritisak i čak mogu da dovedu do kome.

„Bebe ovih devojčica možda neće dobijati na težini. Dolazi do ograničenja rasta (zbog telesne građe devojčica) i, stoga, mnoge se rađaju prerano", kaže doktorka.

Trudnoće kod devojčica uzrasta od 13 godina ili mlađih još su rizičnije zato što se njihova tela još razvijaju.

„Njihova tela i unutrašnji organi još se nisu do kraja razvili. One, na primer, nemaju do kraja formiranu karlicu, a to sprečava napredak porođaja", objašnjava ona.

„Abortus je mnogo bezbedniji od porođaja za ove devojčice"

Doktorka Amorim, takođe i profesorka na Federalnom univerzitetu Kampina Grande, kaže da je legalni abortus mnogo bezbedniji za ove devojčice od porođaja.

„Rođenje deteta predstavlja rizik po svaku ženu, u svakom stadijumu. Za devojčicu, to je čak još opasnije", kaže ona.

„Medicinski nadgledani abortus u legalnim slučajevima mnogo je bezbedniji od porođaja za ove devojčice."

„Najgora stvar je nebezbedeni abortus, koji bi žena morala da radi krišom", kaže ona.

Doktorka Amorim takođe kaže da su studije sprovedene na ženama iz zemalja u kojima je brak dece još dozvoljen, pokazale da su česti slučajevi devojčica s unutrašnjim povredama između bešike i vagine.

„One su zatrudnele i porodile se bez pomoći ili bez pomoći sa pristupom carskom rezu. Beba je sve pocepala."

Melanija Amorim radi i sa žrtvama seksualnog nasilja.

Kao ginekološkinja, ona je ukazivala pomoć žrtvama svih uzrasta, od od šest meseci do 92 godine.

„Ne postoji starosna dob koja nas štiti od silovanja. Mi žene nismo zaštićene ni u jednoj starosnoj grupi", žali se ona.

„Kad je žena veoma mlada, ona ne zatrudni. Ali mnogi slučajevi zlostavljanja počnu u tom stadijumu a nastave se sve do perioda kad devojčica počne da ovulira i, nažalost, završavaju se trudnoćom", dodaje doktorka Amorim.

„Mnoge devojčice ne znaju da imaju zakonsko pravo na abortus"

Ne završe se svi slučajevi trudnoće abortusom. Doktorka kaže da neke mlade žrtve silovanja stignu u bolnicu neposredno pre nego što treba da se porode.

„Mnoge devojčice ne znaju da imaju zakonsko pravo na abortus."

Amorim se seća prvog slučaja smrti majke kojem je prisustvovala kad je imala samo 17 godina i još je išla u medicinsku školu.

„Bila je to trinaestogodišnja devojčica koja je umrla zbog ilegalnog abortusa. I najtužnija stvar od svega bila je da je imala pravo na zakonski", kaže ona.

„Veća sam imala posla sa slučajevima trudnih desetogodišnjakinja sa eklampsijom koje su morale da budu intubirane nakon što su skoro umrle kao posledica teških epileptičnih napada."

„Nijedna od njih nije umrla. Ali rizik od smrti kod slučajeva sa eklampsijom je visok."

Drugačiji slučaj

Ali doktorka Amorim smatra da se slučaj iz Sao Mateusa razlikuje od ostalih iz čitave njene karijere, najviše zbog tog obelodanjivanja žrtvinog imena i bolnice u kojoj je dete trebalo da ima abortus.

„Ovakva vrsta abortusa zagarantovana je zakonom i trebalo bi da se poštuje tajnost i poverljivost", ističe ona.

„To obelodanjivanje mora da se istraži. To je jedna veoma ozbiljna situacija. Kako je osoba koja je procurela devojčicine informacije došla do njenih podataka?".

Trudnoća desetogodišnje devojčice otkrivena je 8. avgusta, nakon što je odvedena u bolnicu u Sao Mateusu.

Vest o slučaju pokrenula je nacionalnu raspravu u kojoj su učestvovali čak i ministri iz vlade.

Kontroverza se produbila nakon što su lekari u državnoj bolnici u glavnom gradu države Viktorije odbili da izvedu abortus 14. avgusta, uprkos sudskom nalogu, pod izgovorom da je trudnoća prešla ograničenje od 22 nedelje koje je preporučilo brazilsko Ministarstvo zdravlja.

Oporavak i hapšenje

Bolnica u Viktoriji saopštila je da je odluka da se odbije izvođenje prekida trudnoće doneta „iz tehničkih razloga i da nije imala nikakve ideološke osnove".

Devojčica je potom konačno imala abortus tri dana kasnije u Resifeu, gradu udaljenom 1.650 kilometara.

„Svaka bolnica koja radi sa trudnicama u obavezi je da izvrši legalan abortus. Oni su čekali sudsko odobrenje u Espiritu Santu, a kad je ono stiglo, tvrdili su da je trudnoća u poodmaklom stadijumu", kaže doktorka Amorim.

Kaže se da se devojčica „dobro oporavlja". Njen ujak je uhapšen 18. avgusta, nakon što je pobegao u susednu državu.

Doktorka Amorim kaže da je od ključne važnosti da devojčica, baš kao i druge žrtve seksualnog zlostavljanja, dobije psihološku negu.

„Silovanje ostavlja ožiljke zauvek. Ove devojčice stignu u bolnicu već istraumirane. One su devojčice, a ne majke", kaže ona.

„One ne žele plod nasilja u svojim matericama."

„Ukoliko dobiju svu podršku, mogu da ostvare sve svoje planove i povrate dostojanstvo."

Uprkos tome što je decenijama prisustvovala šokantnoj stvarnosti, Melanija Amorim nije izgubila osećaj ogorčenosti sa svakim novim slučajem sa kojim se susretne.

„Pomislili biste, nakon toliko godina na terenu, da ćemo se navići."

„Ali sa ovim slučajem u Espiritu Santu, ogorčenje nije tu samo zbog silovanja i trudnoće."

„Devojčica je silovana godinama, a doživela je novo nasilje kad je društvo pokušalo da joj oduzme njeno zakonsko pravo na abortus", kaže doktorka.

(BBC News, 09.30.2020)