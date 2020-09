Pravi jesenji dan pred nama! Kišobrani su danas obavezni: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a više padavina očekuje se posle podne na jugu Banata i u Branicevskom okrugu.

Na jugu Srbije umereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i istoku umeren i jak. Minimalna temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnvena od 16 do 21 stepen. I u Beogradu danas pretežno oblačno i sveže, uz umeren do jak severozapadni vetar. Povremeno se očekuje slaba, kratkotrajna kiša. Minimalna temperatura oko 12, najviša dnevna oko 17 stepeni. Narednih sedam dana biće postepeno toplije, od petka i sa