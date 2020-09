Vremenska prognoza: Čeka nas težak dan, a od petka će uslediti novi šok

Mondo pre 32 minuta | Marija Ivetić

U Beogradu će biti oblačno i sveže.

U Srbiji će danas vreme biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Više kiše se očekuje popodne, na jugu Banata i u Braničevskom okrugu, dok će na jugu Srbije biti umereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će na severu i istoku biti i jak. Minimalna temperatura biće od 6 do 13, a najviša dnvena od 16 do 21 stepena.