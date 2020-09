Spahić: Stiglo 3.100 doza vakcina, od četvrtka vakcinacija

Radio sto plus pre 1 sat

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić izjavio je danas da su dobili 3.100 doza vakcina protiv sezonskog gripa i da su one distribuirane domovima zdravlja u ovom gradu i Tutinu. On je gostujući u Plusiranju na radiju Sto plus kazao da su ove godine naručili 5.000 doza, nešto više nego prethodnih godina, zbog postojanja korona virusa. “Prva količina vakcina je stigla, 2.100 smo isporučili Domu zdravlja u Novom Pazaru, a ostale Domu zdravlja