Batler o Dragiću: Mnogo ga volimo, zna da smo tu za njega

Džimi Batler je posle poraza svog tima i velikog broja povreda u velikom finalu govorio na konferenciji za medije.

Los Anđeles Lejkersi su sa 116:98 pobedili Majami Hit koji je ostao bez Dragića i Adebaja, a sa povredom skočnog zgloba meč je završio Džimi Batler. O svojoj povredi je govorio i sam Džimi. Jimmy Butler, Miami Heat: (on his ankle) " "Otečeno je i malo me boli, ali terapija će sve srediti i biću spreman za sledeći meč. Videćemo sve sutra, ali verujem da ću biti dobro", kratko je prokomentarisao Džimi Batler. Batler je poslao poruku podrške svom saigraču i prijatelju