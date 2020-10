B92 pre 11 minuta | Tanjug

Promena vlasti u Crnoj Gori je prilika da se normalizuju odnosi Srbije i Crne Gore kao dve bratske države, dva bliska naroda.

To je danas rekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je rekao da je opoziciji u Crnoj Gori, koja posle izbora ima većinu, potrebno da preživi dolazak na vlast. "Teško vlasti da preživi pad, ali i opoziciji da preživio dolazak na vlast, kada treba sa reči da se pređe na delo", rekao je Dačić. Komentarišući uzjavu Mila Djuklanovića da neće podneti ostavku kao predsednik države, jer je osvojio većinu, Dačić je rekao da to nije sporno, ali da da je pitanje