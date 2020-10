Saslušani Osumnjičeni za silovanje mladića u Beloj crkvi: Određen im pritvor do 30 dana

Kurir pre 1 sat

PANČEVO - Osumnjičeni za silovanje mladića u Beloj crkvi saslušani su pred Višim tužilaštvom u Pančevu koje je zatražilo da im se odredi pritvor.

Viši sud u Pančevu odredio im je pritvor do 30 dana a reč je o N. M. (21) iz okoline Pančeva i M.N. (21) iz Bele Crkve, koji se sumnjiče da su pre tri dana silovali i maltretirali 19-godišnjeg mladića, kojem su tom prilikom naneli teške telesne povrede. Njima se na teret stavljaju krivična dela silovanje i razbojništvo. Za silovanje je zaprećena kazna od pet do 12 godina zatvora, a za razbojništvo od tri do 15 godina zatvora, saopštilo je danas Više javno