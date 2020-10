Ispovest pretučenog i silovanog mladića iz Bele Crkve: Tri sata su se iživljavali, molio sam ih da me ne ubiju

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

S. P. (19) iz Bele Crkve kaže da su ga M. N. i N. M. na silu odveli u sobu, šutirali ga, udarali šipkom i terali ga da ih oralno zadovoljava

M. N. me u ponedeljak presreo na ulici oko 23 sata. Uhvatio me pod ruku i na silu odveo u sobu. Sa njim je bio i neki dečko koji ima čiroki frizuru. Kasnije sam saznao da je to N. M. Više od tri sata su me mučili. Udarali su me pesnicama, šipkom, šutirali me, terali da ih oralno zadovoljavam, a taj sa čirokanom me je na kraju i silovao. Molio sam boga i njih da me ne ubiju. Ovim rečima za Kurir počinje ispovest mladić (19), koga su, kako se sumnja, M.N. (21) i N.