Najavljeno zatvaranje Madrida: Lokalne vlasti negoduju

STANOVNICIMA Madrida biće zabranjeno da napuštaju grad bez preke potrebe, a posetiocima će takođe biti zabranjeno da uđu u grad ako to nije neophodno, predviđeno je novim merama protiv korona virusa koje je najavila španska vlada.

Nove mere predviđene su i za još devet gradova. Ministar zdravlja Salvador Ilja rekao je na konferenciji za novinare da će nove mere stupiti na snagu narednih dana, ali nije precizirao kada, prenosi Rojters. Prema novim pravilima, ljudima će biti dozvoljeno da idu iz opštine u opštinu smo radi odlaska na posao, u školu, kod doktora ili u kupovinu. Predviđeno je i da rad barova i restorana bude ograničen do 23 sata, umesto do 1.00 sat kao do sada, a javni parkovi i