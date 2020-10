"Srbija imala značajno manji pad BDP-a nego zemlje Balkana, Istočne i Centralne Evrope"

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

SRBIJA je definitivno imala značajno manji pad BDP-a u prvoj polovini godine, nego ostale zemlje Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope, ekskluzivno za Tanjug kaže glavni ekonomista EBRD-a za region Peter Tabak.

Tabak, takođe, ne isključuje mogućnost da Srbija bude među vodećim zemljama u Evropi po privrednom rastu u 2020. On međutim ukazuje da se to ne može u ovom trenutku sa sigurnošću znati zbog nepredvidivih okolnosti vezanih za kovid. - Ne isključujemo tu mogućnost, ali će to zavisti od više faktora vezanih za epidemiju korona virusa, koje trenutno ne možemo u potpunosti da predvidimo - rekao je Tabak. Povodom objavljivanja septembarskog Izveštaja EBRD-a o regionalnim