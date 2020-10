Od sutra žuti meteoalarm zbog dve stvari koje nas čekaju

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas ujutro biti sveže, ponegde po kotlinama s kratkotrajnom maglom, a u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije.

Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 24 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. I u Beogradu jutro sveže, u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar uglavnom slab, jugoistočni. Najniža temperatura 12, najviša 26 stepeni. Do ponedeljka će biti osetno toplije sa temperaturom znatno iznad proseka sa najvišim dnevnim vrednostima od 25 do 30 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz umeren, u