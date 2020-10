Korona virus: Donald i Melanija Tramp pozitivni na korona virus, američki predsednik ima „blage simptome"

BBC News pre 17 minuta

Američki predsednik Donald Tramp ima blage simptome Kovida-19, saopšteno je iz Bele kuće pošto je objavljeno da su on i njegova supruga Melanija Tramp pozitivni su na korona virus.

Predsednik je „na radnom mestu" i „dobro je raspoložen", rekao je Trampov šef kabineta i dodao da se očekuje da će se brzo oporaviti.

Tramp, koji ima 74 godine i spada u rizičnu grupu, objavio je vest na Tviteru uz poruku: „Proći ćemo zajedno kroz ovo".

Oni su testirani nakon što je potvrđeno da jedna od najbližih saradnica predsednika ima Kovid-19.

Houp Hiks, 31-godišnja savetnica, najbliža je saradnica predsednika koja je dobila pozitivan test na korona virus. Ona je putovala je sa predsednikom Trampom na TV debatu u Ohaju ove nedelje.

Neki od članova Trampove porodice na debati nisu nosili maske.

Vest je objavljena mesec dana pre predsedničkih izbora u Americi, na kojima će se Tramp suočiti sa kandidatom demokrata, Džoom Bajdenom.

Bajden i njegova supruga Džil su poželeli oporavak Donaldu i Melaniji Tramp i saopštili da su njihovi rezultati na virus korona negativni.

Potpredsednik SAD Majk Pens i njegova supruga testirali su se na korona virus i rezultati pokazuju da su negativni, objavio je Pensov portparol, prenosi Rojters.

Neimenovani izvor britanske agencije iz Bele kuće rekao je da će Pens i Tramp dužnosti obavljati u različitim rezidencijama, a takođe i njihovo osoblje.

Ljudi koji pokažu simptome ili imaju pozitivan test, moraju da se samoizoluju, ali kretanje se ograničava i onima koji nemaju simptome, a bili su u kontaktu nekime ko je pozitivan.

Tramp je uglavnom odbijao da nosi masku, a i primećeno je da ne poštuje fizičku distancu sa saradnicima tokom zvaničnih aktivnosti.

Korona virusom je zaraženo više od 7,2 miliona Amerikanca, a preminulo je više od 200.000.

Šta znamo o Trampovom zdravlju?

Trampov lekar Šon Konli u saopštenju je naveo da se predsednik i prva dama „osećaju dobro, i da će tokom oporavka ostati kod kuće".

„Lekarski tim Bele kuće i ja ćemo biti na oprezu.

„Očekujem da će predsednik obavljati svoje dužnosti bez prekida tokom oporavka, a ja ću vas obaveštavati o razvoju situacije."

Prema poslednjem Trampovom lekarskom pregledu on ima 110 kilograma. To se smatra gojaznom težinom u odnosu na njegovu visinu od metar i devedeset centimetara.

Ali doktor Konli kaže da je predsednik u ovom trenutku zdrav. Tramp će imati najbolju moguću medicinsku negu.

Američki centar za kontrolu bolesti nalaže da oni koji dobiju pozitivan test moraju ostati u karantinu narednih deset dana.

Koliko je Tramp zaista ugrožen?

AFP/Getty Images Houp Hiks je godinama uz predsednika

Postoje jasni faktori rizika - što ste stariji to je veća opasnost da vam korona virus može ugroziti život.

Pet puta je veća verovatnoća da će ljudima između 64 i 74 godina koji imaju korona virus biti potrebno bolničko lečenje nego onima u dvadesetim.

A 90 puta je verovatnije da će umreti nego neko ko je tek izašao iz tinejdžerskog doba.

Virus pogađa i ljude koji su gojazniji.

Donald Tramp ispunjava sve faktore rizika za nekog ko je zaražen ovim virusom - starost, težina i to što je muškarac.

Ima 74 godine i ima indeks telesne mase veći od 30, što je klinička definicija gojaznosti.

Starost je jasna i snažna veza za razvoj ozbiljne infekcije, što dovodi do bolničkog lečenja, a u nekim slučajevima i do smrti.

„Ali većina ljudi koji se zaraze - ozdrave", rekao je za BBC doktor Barat Pankanija iz medicinske škole Univerziteta u Eksteru.

Rana analiza više od 100 studija, uzimajući podatke iz celog sveta, pokazala je da je mali rizik za decu i mlade.

Međutim, procenjuje se da jedan od 25 ljudi koji ima 75 godina a zarazi se korona virusom - umire.

Statistika je sumornija što su ljudi stariji - jedna od sedam osoba koja ima 85 godina umire, kao i svaki četvrti stariji od 90 godina.

BBC

Sličan obrazac primenio je i američki Centar za kontrolu bolesti.

Prema tim podacima, osam od deset smrtnih slučajeva od Kovida bili su stariji od 65 godina.

A ljudi u starosnoj grupi Donalda Trampa imaju pet puta veću verovatnoću za bolničkom negom i 90 puta veću verovatnoću da će umreti nego neko u dvadesetim godinama.

Nije jasno da li je razlog u tome što kada ljudi ostare imuni sistem vremenom postaje manje efikasan ili je starost sama po sebi razlog za opšte lošije zdravstveno stanje.

„Starost je takođe vezana za bolesti srca, bolesti pluća, dijabetes, tako da je teško razaznati da li je reč o starosti ili i nekim drugim zdravstvenim problemima", rekao je profesor Ravindra Gupta sa Univerziteta u Kembridžu.

Gojaznost je takođe povezana sa težim bolestima.

Analizom podataka javnog zdravstva Engleske zaključeno je da višak kilograma povećava potrebu intenzivnog lečenja i rizik od smrti.

Masnoće u telu mogu da utiču na bele krvne ćelije imunog sistema da povećaju nivo upale u telu.

Prekomerna upala je razlog zašto infekcija može postati smrtonosna.

Ali opet, gojaznost je povezana sa mnoštvom osnovnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2 i bolesti srca.

U prvom talasu pandemije bilo je više muškaraca nego žena kojima je bilo potrebno bolničko lečenje, a većina umrlih od Kovida - 60 odsto - bili su muškarci.

„Postoje imunološke razlike između muškaraca i žena", rekao je Gupta.

Ali opet, muškarci su u početku lošijeg zdravlja.

Profesor Pankanija je dodao: „Znamo da to što smo muškarci i stariji može dovesti do ozbiljnijih bolesti, ali to ne znači da svaki stariji čovek oboli od teške bolesti".

Getty Images

Šta sve ovo znači za Trampa?

Opasno je spekulisati kako virus utiče na svakog pojedinačno.

Zdravlje dva čoveka koji imaju po 74 godine može da bude veoma različito, a eventualna druga oboljenja mogu da budu masivan rizik u slučaju zaraze od korona virusa..

„Samo zato što spada u rizičnu grupu ne znači da će razviti simptom, teško oboleti ili podleći bolesti", rekla je dr Natali Mekdermot iz Kraljevskog koledža u Londonu.

„On je takođe i predsednik SAD što znači da će imati najbolju moguću negu koje svet može da pruži", dodala je.

Epidemiolog sa Harvard univerziteta Erik Fogl sugeriše da bi Tramp mogao da bude lečen remdesivirom i da prima transfuziju krvne plazme sa antitelima davalaca koji su se oporavili od Kovid-19.

„Suvišno je reći da će predsednik dobiti najbolji tretman na svetu", dodao je.

Podrška Trampu iz sveta, Putin mu poslao telegram

U međuvremenu, državnici i političari iz sveta poslali su poruke podrške američkom predsedniku i njegovoj supruzi.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson je na Tviteru napisao: „Želim sve najbolje predsedniku Trampu i Prvoj dami. Želim vam brzo oporavak".

Jedan od čelnika Evropske unije Šarl Mišel takođe im je poželeo brz oporavak, dodajući: „Nastavljamo da vodimo bitku protiv Kovida. Svakog dana. Bez bzira na to gde živeli".

Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je svom američkom kolegi telegram, u kom mu želi brz oporavak, javile su ruske agencije, citirajući Kremlj.

„Uveren sam u to će vam urođena vitalnost, dobro raspoloženje i optimizam pomoći da se izborite sa ovim opasnim virusom", naveo je Putin u telegramu, prenosi agencija Interfaks.

Poruku da brzo ozdravi uputili su i Kina i nemačka kancelarka Angela Merkel.

Oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić: „Nadam se da ćete se brzo oporaviti kako biste nastavili dobro da obavljate posao i radujem se nastavku naše snažne saradnje u stvaranju sveta boljim i bezbednijim mestom".

Tedros Gebrejesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, koju je Tramp više puta optuživao da je potpala pod uticaj Kine i da je kriva za pandemiju, poželeo je Trampu brz i potpuni oporavak.

Pre nego što su rezultati stigli, Tramp je rekao da će on i supruga, koja ima 50 godina, otići u karantin, jer je Hiks dobila pozitivan test na korona virus..

Tvitovao je: „Houp Hiks, koja je tako naporno radila bez pauze, upravo je dobila pozitivan test. Užasno!

„Prva dama i ja čekamo rezultate. Do tada ulazimo u karantin!".

Prva dama SAD oglasila se na Tviteru posle potvrde informacije da je zaražena korona virusom.

„Predsednik i ja smo u karantinu nakon što smo testirani pozitivno na korona virus. Osećamo se dobro i otkazala sam sve planirane aktivnosti.

„Molim vas, ostanite bezbedni i kroz sve ovo proći ćemo zajedno", napisala je Melanija Tramp.

Još nije jasno kako će ovo uticati na drugu predsedničku debatu, koja je zakazana za 15. oktobar u Majamiju.

Šta bi ovo moglo da znači za američke izbore?

Analiza Entonija Zurkera, dopisnika iz Amerike

Nedelju dana pošto je Donald Tramp rekao Amerikancima da ne brinu zbog Kovida-19, jer „virus nikog ne pogađa", osim starijih ljudi i onih koji imaju problema sa srcem, predsednik je pozitivan na korona virus.

Teško je proceniti tačno koliko je težak ovaj trenutak, samo 32 dana pre američkih izbora.

Predsednik će morati da bude u karantinu. Kampanja oko izbora je zaustavljena. Predsednička debata, zakazana za dve nedelje je pod znakom pitanja.

Poruka koju je predsednik stalno ponavlja, da su se „izborili sa virusom", potkopana je činjenicom da se i on zarazio.

Pre samo dva dana, tokom prve debate, Tramp je omalovažavao rivala Džoa Bajdena jer stalno nosi masku i jer ne drži predizborne skupove.

Sada će Bela kuća morati da odgovori na pitanje zašto se predsednik nije zaštitio i koliko je zaposlenih u američkoj vladi možda bilo izloženo virusu.

Tokom nacionalnih previranja, američka javnost nadstoji da pruži podršku predsedniku. Međutim, možda to neće biti dovoljno da se predsednik izoluje od pitanja koje slede.

Šta se dešava sa Houp Hiks?

Kako prenosi Blumberg Njuz, Hiks je dobila neke simptome Kovida-19 i po povratku s puta iz Minesote se nalazi u karantinu.

Iz Bele kuće kažu da je u toku potraga za mogućim zaraženim kontaktima i da su „izdata sva odgovarajuća obaveštenja i preporuke".

U razgovoru sa voditeljem emisije Četvrtak uveče Šonom Henitijem, Tramp je rekao da on i Prva dama dosta vremena provode sa Houp.

Hiks je bila portparol kampanje, pre nego što je postala direktorka komunikacija u Beloj kući.

To mesto je napustila u martu 2018. godine, pre nego što je postala direktorka komunikacija u kompaniji Ruperta Mardoka, a potom se ovog februara ponovo vratila u Belu kuću.

Da li ima još slučajeva zaraženih u Beloj kući?

Viša savetnica potpredsednika Majka Pensa, Kejti Miler je u maju testirana pozitivno na korona virus.

Istog meseca, član američke mornarice koji je služio kao jedan od najbližih Trampovih službenika takođe je dobio pozitivan nalaz.

Iz Bele kuće su tada rekli da ni potpredsednik i predsednik nisu ugroženi.

Reuters Houp Hiks često putuje sa Trampom

Savetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brajen, brojni agenti tajne službe, pilot u predsedničkom avionu i jedan radnik u kafeteriji Bele kuće takođe su dobili pozitivne rezultate testova.

Korona virusom se zarazilo više od 7.2 miliona Amerikanaca, a preminulo je više od 200.000.

Bela kuća svakodnevno testira zaposlene i sve one koji u u kontaktu s predsednikom.

