Stanković: Nije važno da li je igra bila dopadljiva, važna je Evropa

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je večeras da nije toliko važno da li je njegova ekipa igrala dopadljivo ili ne, već da je jedino bitno da su crveno-beli ponovo u Evropi.

„Čestitam igračima, njima idu zasluge za to što četvrtu godinu u nizu učestvujemo u kontinentalnom takmičenju. Može da se povede priča da li smo igrali dopadljivo ili ne, ali to sada nije toliko važno. Jedino je bitno to da smo ponovo u Evropi i da ćemo igrati grupnu fazu takmičenja u kom ćemo imati priliku da se oprobavamo sa boljima, da se takmičimo, da se nadigravamo, da napredujemo“, rekao je Stanković. Crvena zvezda se večerašnjom pobedom nad Araratom 2:1