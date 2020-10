AKTUELNO: Pozitivne 73 osobe, jedna umrla

RTV pre 5 sati | RTS, RTV

BEOGRAD - Za poslednja 24 sata testirano je 6.661 osoba, od toga su 73 pozitivne na virus korona, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je na konferenciji za medije rekao da je na respiratorima 23 pacijenta, a da je u poslednja 24 sata jedna osoba umrla od posledica kovid 19. Od početka epidemije ukupno je do sada preminula 751 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno je 281 pacijent. U poslednja 24 sata na bolničko lečenje je primljeno 44 ljudi, a iz bolnica je otpušteno 41 osoba", rekao je Lončar. Ministar je naveo da postoje mesta gde se povećava broj zaraženih. "To nam zadaje problem i želimo da