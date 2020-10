Mučna ispovest igora iz Jagodine koji je zverski torturisan: Optužila me da sam ljubavnik njenog muža, sekla mi polni organ

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

VEZALI su me, maltretirali, sekli i mokrili po meni, pretili su mi smrću, kaže Igor S., kog su oteli Darija C. V. i njen prijatelj Dragan K.

Oteli su me iz kuće, maltretirali i terali da priznam da sam bio u ljubavnoj vezi s Darijinim mužem! Mokrili su po meni, hteli su da mi iseku polni organ, a isekli su me po telu! Ovo za Kurir kaže Igor S. (37) iz okoline Jagodine, koji je pretrpeo pravu torturu pre nekoliko dana, kada ga je otela Darija C. V. (40) i njen prijatelj Dragan K. (43). Naime, žena je sumnjala da je Igor navodno bio u seksualnoj vezi s njenim suprugom, a ovo dvoje uhapšeni su zbog sumnje