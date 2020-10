Bajden poželeo Trampu brz oporavak

Vesti online pre 44 minuta | Tanjug

Demokratski predsednički kandidat Džo Bajden poželeo je svom protivkandidatu i aktuelnom šefu države Donaldu Trampu brz oporavak od korona virusa.

– Džil i ja želimo predsedniku Trampu i prvoj dami Melaniji brz oporavak. Nastavićemo da se molimo za njihovo zdravlje i sigurnost predsednika i njegove porodice – napisao je Bajden na svom Tviter nalogu. Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020 Bajden će se, kako se očekuje, testirati