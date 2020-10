Tramp nastavlja kampanju online: Bajden ide u Mičigen

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

SVA ranija planirana događanja Trampove predsedničke kampanje u kojima je predviđeno da američki predsednik učestvuje, sele se onlajn ili se privremeno odgađaju nakon što su testovi Donalda i Melanije Tramp bili pozitivni na korona virus, objavila je njegova kampanja.

Do kraja kampanje ostalo je trideset dana, a sva najavljena događanja u koje su uključeni članovi Trampove porodice takođe se privremeno odgađaju, prenose svetski mediji. - Sva druga događanja u okviru kampanje razmatraće se od slučaja do slučaja i nekoliko dana unapred objavićemo odgovarajuću najavu - saopštili su iz kampanje Donalda Trampa. Test potpredsednika SAD Majka Pensa danas je bio negativan na korona virus, pa će on nastaviti da vodi kampanju za izbore