Sutra promenljivo oblačno, po podne i uveče ponegde kiša

U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro, u toku dana promenljivo oblačno i toplo, posle podne, uveče i noću ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 25 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro pretežno vedro, u toku dana promenljivo oblačno i toplo, posle podne, uveče i noću sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura 18, najviša 28 stepeni. U Srbiji do četvrtka promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom,