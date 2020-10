Tramp izašao iz bolnice da pozdravi okupljene: Naučio sam puno VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramo napustio je nakratko bolnicu u kojoj se leči od koronavirusa. Tramp je izašao da obiđe okupljene građane.

Na snimcima se vidi Tramp sa maskom za lice kako iz kola maše okupljenima. On sam je nešto ranije, naravno - na Tviteru, najavio iznenađenje za one koji ispred bolnice Volter Rid čekaju vesti o njegovom stanju. Tom prilikom rekao je i da je puno naučio o kovidu, da je to prava škola i da tek namerava da priča o tome. "Ovo je vrlo zanimljivo putovanje. Naučio sam puno", rekao je on i dodao i da je, dok je bio u bolnici, uspeo da upozna i "neke od vojnika i izuzetne