Uživo na TV B92 i B92.net Vučić: Ana Brnabić novi mandatar VIDEO/FOTO

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je doneo odluku da će Ana Brambić biti mandatar za sastav nove Vlade Srbije.

"Ništa krupno ne mogu da joj zamerim, a sitno mogu, ali to sebi mogu i više, pa nije fer da sebi oprostim, a drugome ne", izjavio je on i dodao da je vodila disciplinovanu i odgovornu politiku, nije se dodvoravala ni stranim centrima moći, niti kome u zemlji On je na obraćanju u Palati Srbije istakao važnost toga što su prethodni izbori protekli mirno. "Veoma je važno da su izbori protekli mirno, bez bilo kakvih incidenata i važno je da su građani Srbije pokazali