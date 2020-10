Sjajno veče Batlera, Majami smanjio na 2:1 (VIDEO)

Beta pre 40 minuta

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći Los Anđeles lejkerse sa 115:104 i tako smanjili na 2:1 u finaloj seriji NBA lige.

Majami je do pobede vodio Džimi Batler koji je odigrao fantastičnu utakmicu i završio je tripl-dabl učinkom - 40 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Ovo je tek treći put u istoriji da je neki igrač postigao 40 poena uz tripl-dabl u velikom finalu.

"Ne zanima me tripl-dabl. Nije me briga za to. Zaista nije. Želim da pobedim. Mi smo to uradili i zadovoljan sam ishodom", rekao je Batler posle utakmice.

Tajler Hirou i Keli Olinik su dodali po 17 poena za pobednički tim, koji je igrao bez Bama Adebaja i Gorana Dragića.

U redovima Lejkersa najbolji je bio Lebron Džejms sa 25 poena, deset skokova i osam asistencija, Kajl Kuzma i Markif Moris su ubacili po 19, dok je Entoni Dejvis utakmicu završio sa 15 poena.

Majami je bolje otvorio utakmicu, poveo je sa 13 poena razlike, ali su Lejkersi stigli to vođstvo za manje od pet minuta.

Hit je potom imao i plus 14 početkom drugog poluvremena i plus 12 pred kraj treće deonice, ali su Lejkersi i tada vraćali, da bi poenima Ronda i poveli početkom četvrte četvrtine (91:89).

Međutim, Batler nije dozvolio da njegova ekipa ode na 0:3.

"Stalno govorim treneru - spreman sam za ovo, za najveću pozornicu, šta god da tražite od mene, mogu da uradim", rekao je Batler.

Naredna, četvrta utakmica finalne serije na programu je u noći između utorka i srede.

