Sjajno veče Batlera, Majami smanjio na 2:1

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći Los Anđeles lejkerse sa 115:104 i tako smanjili na 2:1 u finaloj seriji NBA lige.

Majami je do pobede vodio Džimi Batler koji je odigrao fantastičnu utakmicu i završio je tripl-dabl učinkom - 40 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Ovo je tek treći put u istoriji da je neki igrač postigao 40 poena uz tripl-dabl u velikom finalu. "Ne zanima me tripl-dabl. Nije me briga za to. Zaista nije. Želim da pobedim. Mi smo to uradili i zadovoljan sam ishodom", rekao je Batler posle utakmice. Tajler Hirou i Keli Olinik su dodali po 17 poena za pobednički