Pojedinačni slučajevi korone u 24 osnovne i devet srednjih škola

Politika pre 2 minuta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da su od početka školske godine u 24 osnovne i devet srednjih škola zabeleženi pojedinačni slučajevi zaraze korona virusom, dok je u dve škole došlo do prenošenja virusa u samim školama. Kon je za televiziju Hepi rekao da su ti „podaci prihvatljivi” i da se očekuje da će nastava u školama i dalje funkcionisati. On je naveo da su škole za prenošenje korona virusa „manje rizična mesta nego veliki koletkivi u kojima je nemoguće do