Filmski povratak Trampa u Belu kuću: Idemo nazad, vraćamo se na posao VIDEO

Predsednik SAD Donald Tramp otpušten je u ponedeljak predveče iz vojne bolnice, gde se tri dana lečio od kovida-19, i vratio se u Belu kuću.

Tramp je sa maskom na licu i podignutom pesnicom izašao iz Nacionalnog vojnog medicinskog centra Volter Rid i ušao u terenac, koji ga je odvezao do vojnog aerodroma na kratki let nazad do Bele kuće. U videu objavljenom na društvenim mrežama može se videti kako Tramp helikopterom sleće na travnjak Bele kuće, pozdravlja okupljene i ulazi unutra, sve praćeno dramatičnom muzičkom podlogom. "Hvala vam puno", rekao je okupljenim novinarima 74.godišnji predsednik, javlja