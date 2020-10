Korona virus: Tramp poručio da se „ne treba bojati virusa“ po izlasku iz bolnice

BBC News pre 7 minuta

EPA Tramp po povratku u Belu kuću

Američki predsednik Donald Tramp vratio se u Belu kuću, gde će nastaviti lečenje od korona virusa posle tri noći provedene u bolnici.

Predsednik je skinuo masku na balkonu Bele kuće, gde je nekoliko zaposlenih takođe testirano pozitivno na virus prethodnih dana.

„Osećam se jako dobro!", tvitovao je Tramp pre toga. „Ne bojte se Kovida, ne dajte da upravlja vašim životima."

Predsednička kampanja Donalda Trampa za drugi mandat obustavljena je u petak 2. oktobra kada je objavljeno da su on i Prva dama Melanija Tramp pozitivni na korona virus.

U Americi je zabeleženo 7.4 miliona slučajeva korona virusa, a preminulo je 210.000 ljudi.

Šta se dogodilo tokom Trampovog povratka u Belu kuću?

Reuters Tramp je prethodno već bio na meti kritika jer je iz automobila pozdravio pristalice koje su se okupile ispred bolnice

Poručivši Amerikancima da se ne boje virusa, Tramp je na Tviteru napisao: „Osećam se bolje nego pre 20 godina". Obećao je i da će uskoro nastaviti sa kampanjom.

Trampova kampanja za drugi predsednički mandat je prekinuta kada mu je dijagnostifikovan korona virus, manje od mesec dana pre izbora za Belu kuću na kojim će se suočiti sa kandidatom Demokrata Džoom Bajdenom. U plavom odelu sa kravatom i maskom preko lica, Tramp je izašao iz vojne bolnice u Vašingtonu sa pesnicom u vazduhu.

„Hvala vam mnogo svima", rekao je, ignorišući pitanja novinara. Jedan od novinara ga je pitao: „Da li ste vi super-kliconoša, predsedniče?"

Posle kraće vožnje helikopterom Tramp je snimljen sam na balkonu Bele kuće. Skinuo je zaštitnu masku sa lica, pre nego što je gestikulirao podignutim palčevima i salutiranjem u pravcu kamera.

Tramp je snimio i video poruku u kojoj je apelovao na Amerikance da se vrate na posao. „Pobedićete ga (virus)", rekao je Tramp. „Imamo najbolju medicinsku opremu, imamo najbolje lekove."

Dodao je: „"Bićemo napolju. Kao vaš vođa, morao sam to da uradim. Znao sam da je opasno, ali morao sam to da uradim. Stao sam ispred i poveo."

Tramp je i spekulisao: „Sada sam bolje, možda sam imun, ne znam".

Obećao je i da će vakcine stići „momentalno", iako iz američkog Centra za kontrolu bolesti kažu da se vakcine ne očekuju do sredine sledeće godine.

Po povratku Trampa u Belu kuću, njegov rival iz Demokratske stranke Džo Bajden je rekao da mu je „drago" što izgleda kao da se predsednik „dobro oporavlja".

Ali potom je i kritikovao Trampa, rekavši: „Svako ko dobije virus zapravo poručuje da maske nisu važne, da držanje distance nije važno, zato mislim da su sami odgovorni za ono što im se desi."

Skoro pa mesijanska porukaAnaliza, Entoni Zurčer, dopisnik iz Amerike

Donald Tramp kaže da je preležao korona virus - i da i vi to možete.

U video poruci iz Bele kuće, Tramp bez maske na licu poručuje Amerikancima: „Ne bojte ga se. Pobedićete ga".

Tako poruka predsednika u poslednjim nedeljama kampanje dobija konačan oblik - dobio je korona virus zato što je stajao ispred svih kao lider i „to je morao da uradi."

„Ko god da je lider, uradio bi isto što i ja", rekao je Tramp.

Ta poruka je skoro pa mesijanska - a ostatak partije je podržava i pojačava. Predsednik se namučio i prebrodio problem, pa će povesti naciju u obećanu zemlju bez virusa.

Kolumnistkinja Njujork Posta Miranda Devin je retvitovala predsednika, napisavši da će se Tramp vratiti u kampanju kao „nepobedivi heroj". Senatorka Džordžije Keeli Lofeer je tvitovala video u kome Tramp obara na zemlju neprijatelja sa glavom virusa.

Naravno, postoje i politički i lični rizici za predsednika. Mogao bi da ima dugoročne zdravstvene posledice. Amerikanci koji su izgubili voljene zbog virusa mogu njegove reči i dela smatrati uvredljivim.

Predsednik, ipak, izgleda odlučno u nameri da ovu epizodu slabosti pretvori u snagu.

Šta smo saznali o Trampovom zdravstvenom stanju?

Reuters

Lekar Bele kuće doktor Šon Konli rekao je u ponedeljak popodne da Tramp „možda još nije u potpunosti van opasnosti".

Ali je dodao da je lekarski tim saglasan da su predsednikovo stanje i oporavak „u skladu sa odlukom da se vrati kući, gde će imati najbolju lekarsku negu na svetu 24 časa dnevno".

Doktor Konli nije želeo da odgovori na pitanja o tome kada je Tramp poslednji put imao negativan test, niti je ulazio u detalje o lečenju. Nije želeo da kaže kakvi su rezultati snimanja pluća predsednika, pozivajući se na zakone o zaštiti pacijenata.

Lekar Bele kuće jeste potvrdio da je Tramp dobio terapiju steroidima, kao i da je dobio tri doze antiviralnog leka remedesivir. Četvrtu je trebalo da dobije pred otpust iz bolnice, a petu u Beloj kući.

Upitan o tome da li je bezbedno da Tramp putuje na predizborne skupove, Konli je odgovorio: „Videćemo".

Rekao je i da je zabrinut da je i sam bio izložen virusu tokom putovanja predsedničkim avionom.

Trampov lekarski tim je više puta naglašavao da je predsednik dobro.

„Ostajemo oprezno optimistični", rekao je doktor Konli, dodavši da je Tramp na vreme primio terapije.

„Ako uspemo da doguramo do sledećeg ponedeljka, a da on bude u istom ili boljem stanju, tada ćemo moći da odahnemo".

Kakva je situacija sa virusom u Beloj kući?

Reuters Najmanje sedmoro ljudi koji su prisustvovali skupu u Beloj kući za nominaciju Ejmi Koni Baret u Vrhovni sud, pozitivni su na test za korona virus.

Predsednik je otpušten iz bolnice, ali sve je više pozitivnih testova među zaposlenima u Beloj kući.

Poslednja vest iz Vašingtona glasi da je Kejli Mekenani, portparolka Bele kuće pozitivna na testu na korona virus.

„Posle nekoliko uzastopnih negativnih testova od četvrtka, danas sam bila pozitivna iako nemam simptome".Američki mediji prenose da je još dvoje pomoćnika portparola pozitivnoo na korona virus. Mekenani je razgovarala sa novinarima bez maske u nedelju, ali nijedan od novinara nije naveden kao bliski kontakt u lekarskom timu Bele kuće.

Prva dama Melanija Tramp, visoki savetnici i troje republikanskih senatora je pozitivno na virus.

Tramp, koji ima 50 godina, izolovan je u Beloj kući, navodno sa blagim simptomima.

Najmanje dvanaestoro ljudi bliski Trampu su sada pozitivni na virus.

Mnogi od njih prisustvovali su prijemu u Bašti ruža u Beloj kući 26. septembra - događaj koji je označen kao mogući „superprenosilac" virusa.

Hrišćanski sveštenik iz Kalifornije je poslednji pozitivni slučaj sa tog događaja, na kojem je predsednik objavio kandidatkinju za Vrhovni sud SAD.

Pastor Greg Lori, koji navodno ima blage simptome, bio je sa potpredsednikom Majkom Pensom ranije tog dana na molitvenom maršu u centru Vašingtona.

Koliko je Tramp zaista ugrožen?

AFP/Getty Images Houp Hiks je godinama uz predsednika

Postoje jasni faktori rizika - što ste stariji to je veća opasnost da vam korona virus može ugroziti život.

Pet puta je veća verovatnoća da će ljudima između 64 i 74 godina koji imaju korona virus biti potrebno bolničko lečenje nego onima u dvadesetim.

A 90 puta je verovatnije da će umreti nego neko ko je tek izašao iz tinejdžerskog doba.

Virus pogađa i ljude koji su gojazniji.

Donald Tramp ispunjava sve faktore rizika za nekog ko je zaražen ovim virusom - starost, težina i to što je muškarac.

Prema poslednjem Trampovom lekarskom pregledu on ima 110 kilograma. To se smatra gojaznom težinom u odnosu na njegovu visinu od metar i devedeset centimetara.

Starost je jasna i snažna veza za razvoj ozbiljne infekcije, što dovodi do bolničkog lečenja, a u nekim slučajevima i do smrti.„Ne bojte se korona virusa", poručuje Tramp i najavljuje izlazak iz bolnice

„Ali većina ljudi koji se zaraze - ozdrave", rekao je za BBC doktor Barat Pankanija iz medicinske škole Univerziteta u Eksteru.

Rana analiza više od 100 studija, uzimajući podatke iz celog sveta, pokazala je da je mali rizik za decu i mlade.

Međutim, procenjuje se da jedan od 25 ljudi koji ima 75 godina a zarazi se korona virusom - umire.

Statistika je sumornija što su ljudi stariji - jedna od sedam osoba koja ima 85 godina umire, kao i svaki četvrti stariji od 90 godina.

BBC

Sličan obrazac primenio je i američki Centar za kontrolu bolesti.

Prema tim podacima, osam od deset smrtnih slučajeva od Kovida bili su stariji od 65 godina.

A ljudi u starosnoj grupi Donalda Trampa imaju pet puta veću verovatnoću za bolničkom negom i 90 puta veću verovatnoću da će umreti nego neko u dvadesetim godinama.

Nije jasno da li je razlog u tome što kada ljudi ostare imuni sistem vremenom postaje manje efikasan ili je starost sama po sebi razlog za opšte lošije zdravstveno stanje.

„Starost je takođe vezana za bolesti srca, bolesti pluća, dijabetes, tako da je teško razaznati da li je reč o starosti ili i nekim drugim zdravstvenim problemima", rekao je profesor Ravindra Gupta sa Univerziteta u Kembridžu.

Gojaznost je takođe povezana sa težim bolestima.

Analizom podataka javnog zdravstva Engleske zaključeno je da višak kilograma povećava potrebu intenzivnog lečenja i rizik od smrti.

Masnoće u telu mogu da utiču na bele krvne ćelije imunog sistema da povećaju nivo upale u telu.

Prekomerna upala je razlog zašto infekcija može postati smrtonosna.

Ali opet, gojaznost je povezana sa mnoštvom osnovnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2 i bolesti srca.

U prvom talasu pandemije bilo je više muškaraca nego žena kojima je bilo potrebno bolničko lečenje, a većina umrlih od Kovida - 60 odsto - bili su muškarci.

„Postoje imunološke razlike između muškaraca i žena", rekao je Gupta.

Ali opet, muškarci su u početku lošijeg zdravlja.

Profesor Pankanija je dodao: „Znamo da to što smo muškarci i stariji može dovesti do ozbiljnijih bolesti, ali to ne znači da svaki stariji čovek oboli od teške bolesti".

Pogledajte: Kako su se „udarali" Tramp i Bajden u studiju

