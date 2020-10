Potpisan ugovor za fruškogorski koridor: Vučić: Za sat vremena od Loznice do Novog Sada do marta 2024.

Blic pre 1 sat | M.A.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji Fruškogorskog koridora, od Novog Sada do Rume potpisali su danas ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović i Džang Sjao Jen, direktor kompanije CRBC China Road and Bridge Corporation. Ugovor je vredan 606 miliona evra. "To je važno za Novosađane, ali i za ljude mnogih drugih okruga kojima će skratiti put i ka zapadnim zemljama i zapadu Srbije i omogućiti lakši put do Fruške Gore", rekao je