Prognoze kažu da nam se vraća miholjsko leto, evo i kada, ali i da će ova zima da bude hladnija od prethodne dve, tri

Blic pre 1 sat | A.J.K.

Već danas smo iskusiti osetniji pad temperatura - danas je od 5 do 8 stepeni svežije nego juče, do četvratk će biti još hladnije, a odna od petka temperarute ponovo lagano rastu, a biće i sunčano, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U Srbiji će danas biti umereno do pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na severu i zapadu očekuje uglavnom suvo. Krajem dana sledi prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.