Pripremite kišobrane stiže prava jesen: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo oblacno i svezije, mestimicno sa kisom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina se ošekuje u jutarnjim časovima.

Vetar slab i umeren, juznih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje u jutarnjim časovima. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura oko 15 C, najviša oko 22 stepena. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak posle podne prestanak padavina i