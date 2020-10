Ovo je detaljna prognoza za oktobar: Iz RHMZ otkrivaju i kakva nas zima očekuje

Večernje novosti pre 9 sati | Tanjug

OKTOBAR će biti topliji u odnosu na prosek za naše podneblje, izjavio je direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić i dodao da je još rano davati sigurne informacije o dugoročnoj vremenskoj prognozi, ali da statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, tri.

Nikolić je rekao da vremenska situacija koja je zadesila zapadnu Evropu, u smislu ekstremno velikih količina padavina, zaobilazi naše područje. Naveo je da se u narednim danima, do četvrtka, očekuje promenljivo vreme sa relativno malim količinama padavina, a da će od petka do 15. oktobra biti suvo i sunčano vreme, sa odlikama Miholjskog leta. Dodao je da će od 15. oktobra do kraja meseca ponovo biti promenljivo sa po nekoliko suvih i vlažnih dana, te da će oktobar,