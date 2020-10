Zvezda vraća Amerikanca?

Vesti online pre 57 minuta | B92

Američki plejmejker Tejlor Ročesti najverovatnije će se vratiti u redove Crvene zvezde.

On je za klub sa Malog Kalemegdana nastupao u sezoni 2017/18, a kako prenosi novinar „Sportanda“ Emilijano Karčija, Ročesti bi trebalo da potpiše ponovo ugovor sa crveno-belima. Taylor Rochestie is expected to return to Crvena Zvezda to strengthen the backcourt of the Serbian powerhouse — Emiliano Carchia (@Carchia) October 6, 2020 Tridesetpetogodišnji košarkaš je te sezone sa ovim timom osvojio samo domaći šampionat, ali je imao zapažen učinak. Prosečno je beležio