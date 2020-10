Kiša i pad temperature – kada će nas obasjati sunce

RTS pre 1 sat

Umereno do potpuno oblačno, pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima. Temperatura će pasti još tri do četiri stepena. U Beogradu od sredine dana nigde bez kišobrana.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i to prvo na severu i zapadu. Najniža temperatura od 11 do 14, najviša od 16 na severu do 24 stepena na jugu. U četvrtak oblačno i sveže, mestimično s kišom, uglavnom ujutro i pre podne. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje i to prvo na severu i zapadu. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša od 14 do 18