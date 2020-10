Fauči demantuje Trampovu izjavu da je korona isto što i grip

RTV pre 46 minuta | Tanjug

VAŠINGTON - Vodeći američki epidemiolog Entoni Fauči demantovao je tvrdnju predsednika SAD Donalda Trumpa da je korona virus smrtonosan koliko i grip.

On je podsetio da su simptomi ove dve bolesti slični, ali da je šteta koju korona virus nanosi organizmu znatno drugačija od one koju uzrokuje grip, prenosi En-Bi-Si njuz. Tramp je prethodno na Tviteru napisao da dolazi sezona gripa i da mnogi ljudi svake godine preminu od gripa, a da je to nekada više i od 100.000 osoba i to uprkos vakcini. "Da li ćemo zatvoriti državu? Ne, naučili smo kako da živimo sa gripom, baš kao što smo naučili da živimo sa korona virusom