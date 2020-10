Brnabić: Rekordno niska nezaposlenost mladih - 20,7 odsto

RTS pre 8 minuta

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je na kraju drugog kvartala ove godine nezaposlenost mladih bila 20,7 odsto, što je, kaže, rekordno niska nezaposlenost kod te kategorije građana do sada. Država je spremna da, pored dve milijarde dinara za program "Moja prva plata" izdvoji dodatna sredstva za nastavak tog programa, istakla je Brnabićeva.

Ana Brnabić je istakla da je pre šest godina nezaposlenost mladih bila čak 51,1 odsto. "Srbija i dalje ima ogroman problem sa nezaposlenošću mladih. Međutim, krajem drugog kvartala ove godine nezaposlenost mladih došla je do 20,7 odsto i to je rekordno niska nezaposlenost", rekla je Brnabić novinarima. Ističe da je to pokazatelj da se država posvetila mladima, da ostanu u zemlji i imaju posao. Brnabić kaže da nezaposlenost mladih opada u kontinuitetu i iznela