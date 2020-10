Ugostiteljski, trgovinski, zanatski objekti radiće do 23 sata

RTV pre 13 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Na predlog Kriznog štaba od danas će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata. Ograničavanje radnog vremena do 23 časa zapravo je poostravanje mera, jer su pojedini objekti, koji imaju bašte, mogli da rade do jedan sat posle ponoći.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević kaže i da će kontrola primene mera biti pooostena u celoj Srbiji, a posebno u onim delovima gde je registrovan najveći broj obolelih. "Kontrola i sankcije će biti mnogo strože nego u prethodnom periodu", rekla je juče Kisić Tepavčević novinarima nakon sednice Kriznog štaba. Ona je navela da je tokom poslednjih nekoliko dana došlo do povećanja broja laboratorijski potvrđenih slučajeva zaraze virusom korona i da je najveći broj