NATO: Znamo šta se dešava u Crnoj Gori

B92 pre 21 minut | Tanjug

Podgorica -- NATO ima standarde i procedure koji osiguravaju da svi oni koji rade sa klasifikovanom podacima u NATO moraju da zadovolje njegove standard, kaže Stoltenberg.

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg je dodao da je to urađeno na siguran i pouzdan način i u Crnoj Gori. Na pitanje RTCG da li je za NATO prihvatljivo da predstavnici prosrpskih partija budu na čelu obaveštajnih službi, Stoltenberg je kazao da sigurnosni kriterijum moraju biti zadovoljeni ko god bio na vlasti. "NATO radi sve da sigurnosni kriterijumi budu zadovoljeni i to važi za sve, pa i u Crnoj Gori ko god bio na vlasti, zato što je to zahtev koji sve