Vedro jutro nad Srbijom: Od danas postepeno razvedravanje, pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

Kurir pre 1 sat

Posle svežeg jutra danas će tokom dana biti sunčano i malo toplije vreme, uz slab do umeren severozapadni vetar.

Na jugoistoku i istoku biće umereno oblačno, ujutru i pre podne uz umeren, povremeno jak severozapadni vetar, posle podne postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. I u Beogradu će posle svežeg jutra, tokom dana preovlađivati sunčano i malo toplije vreme uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša dnevna oko 20 stepeni. Tokom narednih sedam dana jutra će