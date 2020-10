RTV pre 59 minuta | Tanjug

SOMBOR - D. P. (49) iz Sombora uhapšen je nakon što je policija prilikom pretresa njegovog stana pronašla 645 grama amfetamina.

On je se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Policijska uprava u Somboru. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru.