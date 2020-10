Pucao u vazduh iz gasnog pištolja? U Novom Sadu uhapšen G.G. (28) osumnjičen za nelegalno oružje

Večernje novosti pre 6 sati | Lj. P.

POLICIJA u Novom Sadu uhapsila je G. G. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on sinoć, oko 20 sati, pucao u vazduh iz gasnog pištolja, a tom prilikom niko nije povređen. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.