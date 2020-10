Španija u euforiji: "Nadal gigant"; "99"; "Vamos" FOTO

B92 pre 18 minuta | B92

Gotove sve dnevne novine u Španiji bave se predstojećim finalom Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Oni izražavaju nadu da će "Bik sa Maljorke" uspeti da stigne do 13. trofeja u Parizu, a 19. Grend slema ukupno. Pred njim je najteži mogući protivnik, naš Novak Đoković, koji će pokušati da stigne do 18. GS titule, a druge na Otvorenom prvenstvu Francuske. Upravo je trenutno najbolji teniser sveta jedan od dvojice igrača koji su uspeli da savladaju Španca ovde. Bilo je to u četvrtfinalu 2015. godine (drugi je Robin Soderling 2009. prim. aut). Upravo se tim podacima