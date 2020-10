Korona virus i Amerika: Bela kuća organizovala događaj na kome se „virus ubrzano raširio“, kaže doktor Fauči

BBC News pre 13 minuta

Getty Images Doktor Entoni Fauči

Vodeći američki infektolog doktor Entoni Fauči kritikovao je Belu Kuću zbog održavanja događaja prošlog meseca, jer veruje da je povezan sa širenjem Kovida-19.

Fauči, koji je član štaba Bele kuće za borbu protiv virusa, kaže da je predstavljanje kandidatkinje Donalda Trampa za Vrhovni sud bio događaj „superprenosilac".

Najmanje 11 ljudi koji su prisustvovali okupljanju 26. septembra je pozitivno na korona virus.

I sam predsednik Tramp se oporavlja od Kovida-19.

Lekari su odobrili predsedniku da prisustvuje javnim događajima, manje od mesec dana do predsedničkih izbora na kojima će se suočiti sa kandidatom Demokrata Džo Bajdenom.

Tramp je bio skeptičan po pitanju epidemioloških mera - nošenju maski i karantinu. Od Kovida-19 je do sada u Americi umrlo 213.000 ljudi. Govorio je i da će i vakcina biti uskoro dostupna, iako istraživači tvrde da će tako nešto biti moguće najranije sledeće godine.

Izborne ankete pokazuju da Bajden vodi, dok je istraživanje ABC Njuza i Ipsosa pokazalo da je samo 35 odsto Amerikanaca zadovoljno načinom na koji je Tramp rukovodio krizom.

Šta je rekao FaučiUpitan šta misli o tome što u Beloj kući nisu insistirali na nošenju maski i održavanju distance, već su se oslonili na redovno testiranje, odgovorio je:

„Podaci govore za sebe - imali smo taj događaj u Beloj kući, gde su ljudi bili zbijeni i nisu nosili maske."

Na događaju u Beloj kući 26. septembra, predsednik je nominovao Ejmi Koni Baret za Vrhovni sud - veruje se da se virus upravo tada raširio.

Osim predsednika Trampa i njegove žene Melanije, još dva senatora koja su prisustvovala događaju testirana su pozitivno, kao i sekretar Bele kuće i bivša savetnica predsednika Kelien Konvej.

Fauči je dodao i da stručnjaci već šest meseci preporučuju nošenje maske, i osudio priče o „leku" za korona virus - što je reč koju je Tramp iskoristio kada je govorio o eksperimentalnim Kovid-19 terapijama koje je primio tokom nedavnog boravka u vojnoj bolnici.

Velika okupljanja su i dalje zabranjene u glavnom gradu Amerike, ali savezna zgrade kao što je Bela kuća su izuzetak.

Kakvo je Trampovo zdravlje?

Reuters Tramp je prethodno već bio na meti kritika jer je iz automobila pozdravio pristalice koje su se okupile ispred bolnice

Tramp je otpušten iz bolnice u ponedeljak posle tri noći. U intervjuu za Foks Njuz upitan je o simptomima koje je osetio.

Predsednik je rekao da se osećao slabo, ali da nije imao problema sa disanjem.

Na pitanje da li se u petak ponovo testirao na virus, Tramp je rekao da je „ili na dnu skale ili bez virusa", ali nije rekao da su rezultati negativni.

Koje događaje Tramp planira?

U subotu, što će prema rečima lekara biti 10 dana od dijagnoze, Tramp će održati govor sa balkona Bele kuće.

Navodno je stotine ljudi pozvano na prisustvuje događaju.

Svi će morati da nose maske, proveravaće se temperatura i držati fizička distanca, kažu iz Bele kuće.

Tramp će govoriti o „redu i zakonu", prema najavi Bele kuće, što bi značilo da je ovo predsednički, a ne predizborni događaj.

U ponedeljak je planiran veliki Trampov miting u Sanfordu, na Floridi.

Šta će biti sa debatama?

Predsednička debata između Trampa i Bajdena zakazana za sledeću nedelju je sada i zvanično otkazana.

Iz Komisije za predsedničke debate kažu da su obe kampanje najavile „druge planove za taj dan".

Tramp je odbio predlog komisije da 15. oktobra kandidati sučele stavove virtualno, kako bi se smanjio rizik od širenja virusa.

Pogledajte: Kako su se „udarali" Tramp i Bajden u studiju

Iz Komisije dodaju da se bave organizacijom treće i konačne predsedničke debate u Nešvilu 22. oktobra.

Iz Trampove kampanje su optužili komisiju daj je „pristrasna" i na strani Bajdena, dok demokrate optužuju predsednika da izbegava debatu.

Reuters Tramp skida masku posle izlaska iz bolnice

Ko je još zaražen u Beloj kući?

Najmanje dvanaestoro ljudi bliskih Trampu je pozitivno na virus.

Nekoliko visokih zvaničnika Trampove administracije takođe su zaraženi korona virusom.

Među njima su savetnik Bele kuće Stiven Miler, ali i najviši vojni zvaničnici.

Miler, koji je u samoizolaciji poslednjih pet dana, potvrdio je u utorak da je zaražen korona virusom.

Načelnik generalštaba vojske SAD Mark Mili i drugi vojni čelnici takođe su u karantinu nakon što je zvaničnik obalske straže admiral Čarls Rej objavio da je pozitivan na korona virus.

Zaražena je i Kejli Mekenani, portparolka Bele kuće, ali je navela da nema simptome.

Američki mediji prenose da je još dvoje pomoćnika portparola pozitivno na korona virus.

Trampova supruga Melanija, visoki savetnici i troje republikanskih senatora je pozitivno na virus.

Melanija Tramp, koja ima 50 godina, izolovana je u Beloj kući, navodno sa blagim simptomima.

Mnogi od njih prisustvovali su prijemu u Bašti ruža u Beloj kući 26. septembra - događaj koji je označen kao mogući „superprenosilac" virusa.

Reuters

Koliko je Tramp zaista ugrožen?

Postoje jasni faktori rizika - što ste stariji to je veća opasnost da vam korona virus može ugroziti život.

Pet puta je veća verovatnoća da će ljudima između 64 i 74 godina koji imaju korona virus biti potrebno bolničko lečenje nego onima u dvadesetim.

A 90 puta je verovatnije da će umreti nego neko ko je tek izašao iz tinejdžerskog doba.

Virus pogađa i ljude koji su gojazniji.

Donald Tramp ispunjava sve faktore rizika za nekog ko je zaražen ovim virusom - starost, težina i to što je muškarac.

EPA Tramp po povratku u Belu kuću

Prema poslednjem Trampovom lekarskom pregledu on ima 110 kilograma. To se smatra gojaznom težinom u odnosu na njegovu visinu od metar i devedeset centimetara.

Starost je jasna i snažna veza za razvoj ozbiljne infekcije, što dovodi do bolničkog lečenja, a u nekim slučajevima i do smrti.

„Ali većina ljudi koji se zaraze - ozdrave", rekao je za BBC doktor Barat Pankanija iz medicinske škole Univerziteta u Eksteru.

Rana analiza više od 100 studija, uzimajući podatke iz celog sveta, pokazala je da je mali rizik za decu i mlade.

Međutim, procenjuje se da jedan od 25 ljudi koji ima 75 godina a zarazi se korona virusom - umire.

Statistika je sumornija što su ljudi stariji - jedna od sedam osoba koja ima 85 godina umire, kao i svaki četvrti stariji od 90 godina.

BBC

Sličan obrazac primenio je i američki Centar za kontrolu bolesti.

Prema tim podacima, osam od deset smrtnih slučajeva od Kovida bili su stariji od 65 godina.

A ljudi u starosnoj grupi Donalda Trampa imaju pet puta veću verovatnoću za bolničkom negom i 90 puta veću verovatnoću da će umreti nego neko u dvadesetim godinama.

Nije jasno da li je razlog u tome što kada ljudi ostare imuni sistem vremenom postaje manje efikasan ili je starost sama po sebi razlog za opšte lošije zdravstveno stanje.

„Starost je takođe vezana za bolesti srca, bolesti pluća, dijabetes, tako da je teško razaznati da li je reč o starosti ili i nekim drugim zdravstvenim problemima", rekao je profesor Ravindra Gupta sa Univerziteta u Kembridžu.

Gojaznost je takođe povezana sa težim bolestima.

Analizom podataka javnog zdravstva Engleske zaključeno je da višak kilograma povećava potrebu intenzivnog lečenja i rizik od smrti.

Masnoće u telu mogu da utiču na bele krvne ćelije imunog sistema da povećaju nivo upale u telu.

Prekomerna upala je razlog zašto infekcija može postati smrtonosna.

Ali opet, gojaznost je povezana sa mnoštvom osnovnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2 i bolesti srca.

U prvom talasu pandemije bilo je više muškaraca nego žena kojima je bilo potrebno bolničko lečenje, a većina umrlih od Kovida - 60 odsto - bili su muškarci.

„Postoje imunološke razlike između muškaraca i žena", rekao je Gupta.

Ali opet, muškarci su u početku lošijeg zdravlja.

Profesor Pankanija je dodao: „Znamo da to što smo muškarci i stariji može dovesti do ozbiljnijih bolesti, ali to ne znači da svaki stariji čovek oboli od teške bolesti".

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.10.2020)