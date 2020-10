Sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo

Blic pre 3 sata

Posle svežeg jutra sa retkom pojavom kratkotrajne magle, danas će tokom dana biti pretežno sunčano i umereno toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu će posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i umereno toplo uz uglavnom slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 10, najviša dnevna oko 21 stepen. U nedelju će u Srbiji biti pretežno sunčano i relativno toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom, koje će u ponedeljak do kraja dana uz pad temperature i pojačan