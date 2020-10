Jermenija demantovala optužbe azera: Jerevan odbacio tvrdnje da je njihova vojska izvela napad na Mingačevir

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

JERMENSKO ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe Azerbejdžana da su jermenske snage izvele napad na Mingačevir i Aghjabadi kao lažne vesti.

Portparolka ministartva rekla je da vojska Nagorno Karabaha ima dovoljno meta za gađanje u zoni borbe. - Upozoravamo da u slučaju da azerbejdžanske snage naprave bilo kakvu provokaciju prema naseljima i civilnoj infrastrukturi, odgovor ministarstva odbrane Nagorno Karabaha biće nesrazmerno jak - rekla je ona. The Azerbaijani statements about an alleged #Armenian strike in the direction of Mingechaur and Aghjabad in Azerbaijan little more than an other obvious