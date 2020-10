Danas jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, do 24 stepena

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas ujutro biće sveže, po kotlinama i visoravnima ponegde s kratkotrajnom maglom, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na severozapadu više oblačnosti uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 19 do 24 C. U toku noći sa zapada jače naoblačenje s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano. Vetar slab,