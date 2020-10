U Zagrebu više od 200 novozaraženih virusom korona, razmatra se obaveza nošenja maski svuda

Radio 021 pre 18 minuta | Tanjug

U Zagrebu je danas evidentiran 201 novi slučaj zaraze koronavirusom.

To je za portal Index.hr potvrdio Zvonimir Šostar, direktor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". To je najveći dnevni broj novozaraženih u glavnom gradu Hrvatske. Poslednjih dana vidljiv je uzlazni trend u broju novozaraženih u Zagrebu. U petak je potvrđen 161 novi slučaj zaraze i tada je to bio rekord. Juče je u Zagrebu zabeleženo 199 slučajeva korona vriusa. Direktor zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravlje najavio je da će, uz maske